Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РоссииРИА Новости 17:50

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России

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Делегации семи стран покинули ПАСЕ, протестуя против возвращения России

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Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне

Россиянка Екатерина Александрова обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко и вышла в финала турнира в Истбурне (Великобритания).
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Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
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Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.
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Происшествия

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Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
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Обновлено в 15:16
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
Обновлено в 11:23
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Общество

В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

Обновлено в 18:29
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Стало известно число российских туристов в Грузии

По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
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Боец ведет переговоры с организацией Bare Knuckle FC Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:12
Футбол

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
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Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
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В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
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Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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Происшествия

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Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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