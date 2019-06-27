Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РоссииРИА Новости 17:50
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Теннис
Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне
Россиянка Екатерина Александрова обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко и вышла в финала турнира в Истбурне (Великобритания).
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Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.
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Происшествия
На северо-востоке Испании бушует сильный лесной пожар
Лесной пожар начался в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании.
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Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Обновлено вчера в 11:23
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Общество
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.
Обновлено в 11:23
Политика
Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии
Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Китай производит большой объем закупок авиационных двигателей у России
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Общество
В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
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Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Обновлено в 14:48
Путешествия
Стало известно число российских туристов в Грузии
По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
Обновлено в 18:37
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Боец ведет переговоры с организацией Bare Knuckle FC Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:12
Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
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Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
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Авто
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Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
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Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
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Происшествия
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По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
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Политика
Работница бара плюнула в сына Трампа
Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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Общество
В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой
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Обновлено в 15:12
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
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