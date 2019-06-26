Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru вчера в 14:34
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.
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с чего всё началось
«Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в ассамблее во время следующих сессий», — указывается в заявлении.RT на русскомвчера в 15:34
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
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Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
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Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
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Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
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Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Экономика
МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды
МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
По данным «Фонтанки», предъявили постановление, в офисы компании в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники центрального аппарата СКР и управление «К» (кредитно-финансовая линия) ФСБ России.
Обновлено в 05:04
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
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Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
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Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
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Экономика
ИК «Уралсиб»: цена акций VEON может подрасти на 19%
Аналитики инвестиционной компании «Уралсиб» рекомендуют инвесторам покупать акции VEON, ожидая их роста на 19%.
Обновлено в 05:27
Авто
МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России
Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже
Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, увеличилась по сравнению с показателем на четверг на 25,71 копейки, составив 66,9234 рубля.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27