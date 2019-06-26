Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru вчера в 14:34

с чего всё началось

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.

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Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.

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