Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 14:34
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.
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с чего всё началось
Емец также опубликовал в своем Facebook текст «заявления членов делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши , Словакии и Украины в ПАСЕ» на английском языке.Взгляд.ру13:44
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