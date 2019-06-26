Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФГазета.Ru 14:34

с чего всё началось

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме. Как отмечается, речь идет о делегациях Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы. При этом делегация Польши покинула сессию ПАСЕ лишь частично.

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Общество Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Театры Худрук МХАТ отреагировал на обращение актеров к Путину Актеры МХАТ имени Горького записали видео президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с проблемами репертуара и нового руководства.

Общество В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.

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Происшествия Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

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