Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Арсеналом" в матче 1/4 финала Кубка лиги (2:0) отметил, что игра была важной. Англичанин забил второй гол своей команды.

Деле Алли: «Тоттенхэм» показал сильную игру в матче с «Арсеналом»

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