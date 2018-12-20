Футбол

Деле Алли: «Тоттенхэм» показал сильную игру в матче с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс
20:33

Арсенал — Тоттенхэм
0 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
20′
Сон Хын Мин
Маттео Гендузи
45′+2′
Генрих Мхитарян
Лоран Косельни
46′
58′
Лукас Моура
Харри Кейн
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
58′
59′
Деле Алли
Маттео Гендузи
Эдвард Нкетиа
65′
Гранит Джака
77′
79′
Сон Хын Мин
Эрик Ламела
85′
Деле Алли
90′+4′
Кристиан Эриксен
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Арсеналом" в матче 1/4 финала Кубка лиги (2:0) отметил, что игра была важной. Англичанин забил второй гол своей команды.
Спорт-Экспресс20:33

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» всухую впервые с 1987 года

Sport24.ru19:55

«Тоттенхэм» и «Челси» вышли в полуфинал Кубка английской лиги

Матч ТВ16:40

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка лиги

Газета.Ru16:39

Деле Алли: «Тоттенхэм» показал сильную игру в матче с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс20:33

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Советский спорт16:40

«Тоттенхэм» выбил «Арсенал» из Кубка лиги, выиграв дерби на «Эмирейтс»

Евро-футбол.ру16:40

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Чемпионат16:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Футбол

ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»

Обновлено в 19:14
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:29
Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной России

Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза Михаил Галактионов был утверждён главным тренером молодёжной сборной России.
Обновлено в 08:25
Футбол

Геркус сообщил, кого он будет поддерживать на выборах президента РФС

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента Российского футбольного союза (РФС) и рассказал, кого будет поддерживать на предстоящих выборах.
Обновлено в 06:07
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Ареола

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола не покинет "ПСЖ" в ближайшее время.
Обновлено в 19:50
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

«Аякс» лишь в серии пенальти обыграл «Роду»

"Аякс" испытал проблемы в выездном матче 1/8 финала Кубка Голландии с "Родой".
Обновлено в 17:30
Футбол

Робби Фаулер: «Салах еще не легенда „Ливерпуля“»

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер выразил мнение, что нынешний лидер команды Мохамед Салах в будущем может стать легендой команды, но для этого египтянину требуется провести за мерсисайдцев еще несколько успешных сезонов.
Обновлено в 20:57
ещё по теме
Главное