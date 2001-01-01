Футбол
Деку: «Мы знали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько»Евро-футбол.ру 04:57
Экс-полузащитник сборной Португалии Деку поделился мнением об игре капитана команды Криштиану Роналду.
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Музыка
Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка
Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
Обновлено в 04:59
Наука
Определен метаболический предел выносливости человека
Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
15 важных текстов Ивана Голунова
Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:03
Общество
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева душевно поздравила супруга с годовщиной их свадьбы
Лера Кудрявцева призналась мужу в любви в честь шестилетней годовщины свадьбы. Чуть меньше года назад у пары родилась дочь Мария.
Обновлено в 04:56
Футбол
Директор «Ювентуса» просматривал Погба и Демираля
По данным источника, Паратичи помимо турецкого игрока просматривал и Поля Погба, француз называется одной из трансферных целей туринцев.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео
В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 05:12
Кино
Сергей Безруков посетовал на аномальную жару в Петербурге
Источник фото: Prt Scr instagram.com/s_bezrukov Как отмечает «78.ru», Сергей Безруков принимает участие в съемках художественного фильма «Мистер Нокаут», который посвящен жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попеченко.
Обновлено в 04:45
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост
Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
В ТОПе числится пять внедорожников и ожидаемо на первом месте располагается Mercedes G-Class.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей РФ и США
Кадры инцидента, произошедшего ранее с участием боевых кораблей РФ и США в Восточно-Китайском море, опубликовали в Twitter.
Обновлено 07 июня в 09:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Политика
В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53