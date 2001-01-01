Футбол

Деку: «Мы знали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько»Евро-футбол.ру 04:57

Экс-полузащитник сборной Португалии Деку поделился мнением об игре капитана команды Криштиану Роналду.
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Деку: «Мы знали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько»

Евро-футбол.ру04:57

Деку: понимали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько

Чемпионат03:06

Деку: «Когда Роналду начинал, мы понимали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Sports.ru01:50

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы знали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Матч ТВ02:53

Деку: «Мы думали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько»

Спорт-Экспресс02:33

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы понимали, то он станет великим. Но не думали, что настолько»

Бомбардир.ру03:59

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы знали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Sportbox.RU02:53
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