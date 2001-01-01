Футбол
Деку: «Когда Роналду начинал, мы понимали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»Sports.ru 01:50
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Происшествия
В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков
Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено 07 июня в 04:16
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Армении произошел пожар в монастырском комплексе Ахпат
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Авто
В чем проблемы вторичного Chevrolet Aveo — мнение эксперта
Двигатель Chevrolet имеет достойный ресурс, но докучает проблемами с навесным оборудованием.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Сочи 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В ДТП с туристическим автобусом в Сочи пострадали 15 человек, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:25
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено вчера в 10:47
Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
Невзоров выступил на подтанцовке у Шнурова
Обновлено в 02:18
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Авто
В Сети появились рендеры «заряженного» Peugeot 208 GTi
Продажи новой модели начнутся в ближайшие несколько недель, и Peugeot анонсировал несколько комплектаций для модели — Access, Active, Allure, GT Line и GT, а также e-208 с нулевым уровнем выбросов.
Обновлено 07 июня в 05:19
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Здоровье
В Приморье пенсионерка 11 лет жила под запретом
Активисты Общероссийского народного фронта помогли жительнице села Вольно-Надеждинское снять ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОНФ.
Обновлено в 01:18
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53