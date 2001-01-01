Футбол

Деку: «Когда Роналду начинал, мы понимали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»Sports.ru 01:50

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Игроки были партнерами по сборной в период с 2003 по 2010 годы.
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Деку: понимали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько

Чемпионат03:06

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы знали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Матч ТВ02:53

Деку: «Мы думали, что Роналду станет великим, но не думали, что настолько»

Спорт-Экспресс02:33

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы знали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Sportbox.RU02:53

Деку: «Когда Роналду дебютировал в сборной, мы понимали, то он станет великим. Но не думали, что настолько»

Бомбардир.ру03:59

Деку: «Когда Роналду начинал, мы понимали, что он будет великим. Но не думали, что настолько»

Sports.ru01:50
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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