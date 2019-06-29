Футбол
Действующий победитель Кубка Африки Камерун сыграл вничью с ГанойSport24.ru 15:11
В матче 2-го тура группы F проходящего в Египте Кубка африканских наций сборные Камеруна и Ганы сыграли вничью. Встреча, прошедшая в Исмаилии, завершилась со счетом 0:0. Сегодня позднее состоится другой матч этой группы между сборными Бенина и Гвинеи-Бисау.
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