Финансы
Действия Банка России грозят обвалом рубля
Действия Банка России грозят обвалом рубляRusvesna.su02:12
С 15 января ЦБ РФ возобновляются валютные интервенции, которые могут привести к обвалу курса рубля. При самом негативном сценарии рубль на фоне интервенций может упасть ниже 70 за доллар в ближайшие месяцы, по сравнению с нынешним курсом в районе 67 к американской валюте, пишет газета «Известия».
Rusvesna.su02:12
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с чего всё началось
С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов.Известиявчера в 16:01
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В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
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Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
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Происшествия
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Финансы
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В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
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Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open
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Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело
Обновлено в 01:04
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
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Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Наука
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Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий.
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Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина — ТАСС
В СМИ сообщают, что при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина По последним данным, погибшей оказалась женщина.
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Политика
Эксперт оценил реакцию ФРГ на слова посла США о «Северном потоке — 2»
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT реакцию немецких политиков на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 02:12
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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»
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Космос
Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
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В.Голубев: 4 человека еще могут быть под завалами
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В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения
Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
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Политика
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В селе Ворсовка Житомирской области неизвестные захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщил протоиерей УПЦ Павел Линник на Facebook.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
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Обновлено в 02:40
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Общество
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Обновлено вчера в 03:38