Энергетика
Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июнеПРАЙМ 20:17
Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.
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