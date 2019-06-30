Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июнеПРАЙМ 20:17

Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.

Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июне

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