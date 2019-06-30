Энергетика

Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июнеПРАЙМ 20:17

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Действие соглашений между властями и нефтекомпаниями по топливному рынку, которые регулировали в том числе цены, завершается в июне; эксперты считают, что при этом не возникает предпосылок для резкого роста цен на и их динамика останется в пределах инфляции.
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Действие соглашений, призванных регулировать цены на топливо в РФ, заканчивается в июне

ПРАЙМ20:17
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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