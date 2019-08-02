Политика

Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасностиКомсомольская правда вчера в 09:28

Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.
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Майк Помпео
2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают.
— Майк Помпео, американский политикВести.Ru вчера в 13:26

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История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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