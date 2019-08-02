Политика
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасностиКомсомольская правда вчера в 09:28
Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.
Читать в источнике
Оценить198
2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают.
— Майк Помпео, американский политикВести.Ru вчера в 13:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Символический акт новой «холодной войны»: ДРСМД окончательно канул в Лету
Новостной фронтвчера в 13:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Apple выпустит MacBook с поддержкой 5G в 2020 году
Согласно последним слухам, смартфоны компании с поддержкой сетей 5G появятся не ранее 2020 года.
Обновлено в 10:03
Футбол
Икарди может остаться в «Интере»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе. Все дело в том, что жена футболиста Ванда Нара ждет еще одного ребенка.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Лукаку и Погба не попали в заявку «МЮ» на матч с «Миланом»
Полузащитник Поль Погба и нападающий Ромелу Лукаку не попали в заявку команды. Ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть "МЮ".
Обновлено в 11:57
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Энергетика
Новак сообщил о снижении добычи нефти
РФ в июле снизила добычу нефти относительно октября прошлого года на 290 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
«Богиня»: 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике
Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром. В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Кино
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо
Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в главной женской роли в новом фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Тамбов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных команд
Молодежная команда «Тамбова» одержала победу над «Арсеналом» в матче 4-го тура.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Москве задержали 685 протестующих, в том числе иногороднего подростка и ударившего омоновца мужчину
В свою очередь главк полиции по Москве сообщил о 600 доставленных в ОВД. Число митингующих в силовом ведомстве оценили в 1500 человек.
Обновлено в 12:24
Наука
За ночной дорогой не помогают следить желтые очки
Обновлено в 06:01
Здоровье
Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде
Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03