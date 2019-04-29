Футбол
Дэвис подписал новый контракт с «Эвертоном»Матч ТВ 15:24
Поздравляем, Том, — говорится на официальной страничке клуба в Twitter. В нынешнем сезоне Дэвис провел 16 матчей за «Эвертон».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Происшествия
В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Гаджеты
Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт
Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Политика
Зеленский оценил слова Путина о российском гражданстве для украинцев
Избранный президент Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Армия и оружие
В Египте отказались покупать российские вертолёты, выбрав итальянские
Обновлено в 19:56
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Общество
В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола
Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
Обновлено в 22:49
Транспорт
Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД
Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 02:16
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Тачи потребовал от Белграда признать Косово
Хашим Тачи призвал Сербию признать самопровозглашенное Косово. Об этом косовский лидер написал в своем фейсбуке.
Обновлено в 21:41
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено в 03:51
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы
Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Политика
В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта
МВД России предложило запретить оформление микрозаймов через Интернет без паспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
Обновлено в 21:26
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Мужчину, зарезавшего кассира супермаркета в Узловой, задержали
Напомним, сегодня днем на кассира супермаркета в городе Узловая было совершено нападение.
Обновлено в 11:19
Общество
В США два миллиона долларов остались без хозяина
В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Здоровье
Ученые назвали причины появления ранней седины
Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
Обновлено в 11:40
Футбол
Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в столичном футбольном клубе.
Обновлено в 06:29
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04