Футбол
Дэвис: не стоит забывать, насколько сильна дортмундская «Боруссия»Чемпионат вчера в 13:46
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис отметил, что игроки английской команды должны сконцентрироваться во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «шпор».
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Бен Дэвис: Главное не терять концентрацию и не забывать, насколько сильна «Боруссия»
Советский спортвчера в 12:43
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Политика
США назвали условия для диалога с Россией по ДРСМД
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Обновлено в 01:25
Экономика
В России могут установить минимальную цену на пиво
Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Отец Децла рассказал про врожденное заболевание сына
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Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи
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Общество
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Экономика
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Обновлено вчера в 17:42
Общество
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
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Обновлено в 01:05
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Годовалый ребенок умер после избиения отчимом
Избитый отчимом годовалый ребенок несовершеннолетней жительницы города Белогорска Амурской области умер после нескольких недель нахождения в коме.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован
Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»
Отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Названы регионы-лидеры по потреблению вина в России
Среди всех регионов страны больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 л на душу населения, сообщает 5 марта телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Обновлено в 00:14
Наука
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Первым полностью излеченным от ВИЧ человеком стал так называемый «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун.
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Здоровье
С российского рынка будет изъят третий препарат с фенспиридом
Росздравнадзор сообщил об отзыве из обращения в России лекарства «Эриспирус», содержащего фенспирид.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Олег Дерипаска передал часть бизнеса своим детям
Менее крупные пакеты акций своим детям передали президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (2% компании отошли сыну Антону и дочери Екатерине) и крупнейший совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков (он передал своему сыну Феликсу 5% "Системы" в два этапа — в июне и ноябре 2018 года), а также Александр Мамут — 3,6% акций Polymetal, которые получили его дети Николай, Петр и Эсфирь.
Обновлено в 00:03
Политика
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено вчера в 18:22
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
РАН лишится части новосибирского Академгородка
Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Екатеринбургский директор общепита скрыла от налоговой 78,4 миллиона
Директор екатеринбургского предприятия задолжала налоговой 78, 4 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 07:09
Музыка
Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот
Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Власти запретят хостелы в жилых домах
Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил ко второму чтению законопроект, по которому в жилых домах не должно быть ни хостелов, ни отелей.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье
Стоимость нефти в ходе торгов во вторник утром снизилась на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на «черное золото».
Обновлено в 01:26
Общество
Названы самые популярные подарки на 8 Марта
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки
В Московском зоопарке проснулись степные сурки Арчи, Нагайна и Сара. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Подросток в Петербурге получил тяжелые ожоги при заправке зажигалки
Мальчик, 2004 года рождения, был госпитализирован вечером 4 марта из подъезда дома 124 по Октябрьской набережной с термическими ожогами, в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:52