Футбол

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 13:21

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом до 2024 года. 26-летний Дэвис перешёл в состав "шпор" в 2014 году из "Суонси".
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«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов Дэвиса и Уинкса

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«Тоттенхэм» продлил контракты с Уинксом и Дэвисом

Sport24.ru13:09
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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