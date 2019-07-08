Футбол

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 13:21

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом до 2024 года. 26-летний Дэвис перешёл в состав "шпор" в 2014 году из "Суонси".
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«Тоттенхэм» продлил контракты с Уинксом и Дэвисом

Sport24.ru13:09

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Sportbox.RUвчера в 06:43

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов Дэвиса и Уинкса

Sports.ru13:25

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру13:21

Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»

Спорт-Экспресс12:48

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с Дэвисом и Уинксом

Чемпионат13:50

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Матч ТВвчера в 06:43
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Экономика

Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
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Объединяются Челябинская, Свердловская области и Башкортостан

Свои подписи под документом оставили главы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер и и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов.
Обновлено в 14:22
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На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

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Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Общество

На слова об умственных способностях женщин отреагировали в РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
Обновлено в 10:11
Политика

Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Футбол

Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено в 14:43
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Кино

Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»

Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
Обновлено в 10:00
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун

Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Энергетика

«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя

Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Музыка

Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков»

Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков».
Обновлено в 08:44
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Футбол

Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»

Обновлено в 14:36
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Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе

МИД Великобритании приветствует намерение украинского лидера Владимира Зеленского разрешить конфликт на востоке Украины.
Обновлено в 15:09
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
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Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
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Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян

Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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УАЗ «Патриот» получит новый двигатель

Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

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Английский футболист, полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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