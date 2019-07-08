Лондонский "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом до 2024 года. 26-летний Дэвис перешёл в состав "шпор" в 2014 году из "Суонси".

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

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