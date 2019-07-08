Футбол
Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 13:21
Лондонский "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом до 2024 года. 26-летний Дэвис перешёл в состав "шпор" в 2014 году из "Суонси".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Футбол
Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 14:13
Энергетика
Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%
Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляция
В 17 регионах потребительские цены в июне снизились на 0,3% и более, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.
Обновлено в 09:17
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Теннис
Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Авто
Стала известна цена лимузина Aurus
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
Обновлено в 04:52
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Апшеронском районе при обрушении здания погиб 12-летний мальчик
В Апшеронском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:02
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Технологии
Стив Джобс предрекал кризис Apple из-за Тима Кука
По словам Айзексона, Айв скорее всего не выдержал посредственного отношения Кука к процессу разработки продукта, в результате чего и решил покинуть компанию.
Обновлено в 11:18