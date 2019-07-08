Футбол

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»Евро-футбол.ру 13:21

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Гарри Уинксом до 2024 года. 26-летний Дэвис перешёл в состав "шпор" в 2014 году из "Суонси".
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Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»

Спорт-Экспресс12:48

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с Дэвисом и Уинксом

Чемпионат13:50

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов Дэвиса и Уинкса

Sports.ru13:25

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру13:21

«Тоттенхэм» продлил контракты с Уинксом и Дэвисом

Sport24.ru13:09

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Sportbox.RUвчера в 06:43

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Матч ТВвчера в 06:43
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», – заявил глава минпромторга агентству Reuters.
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В Апшеронском районе при обрушении здания погиб 12-летний мальчик

В Апшеронском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
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Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
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