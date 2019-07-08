Футбол
Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»Спорт-Экспресс 12:48
"Тоттенхэм" объявил о продлени контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом. Новые соглашения игроков рассчитаны до 2024 года. 26-летний Дэвис выступает в составе "Тоттенхэма" с 2014 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика
Спикер Госдумы сформулировал пять задач межпарламентского диалога
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сформулировал пять задач межпарламентского диалога, в их числе — большие возможности межпарламентского сотрудничества в совместном противодействии глобальным угрозам.
Обновлено в 17:00
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено в 17:59
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Технологии
Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
ОЗХО заявила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представил в ООН доклад, в котором говорится о том, что Сирия уничтожила все 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме оскорбил Путина
Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, находящиеся за гранью добра и зла, высказал телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире передачи «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2».
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
Девушка Дани Алвеса эмоционально поздравила игрока с победой в Кубке Америки
Жоана Санс, девушка капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, поздравила своего возлюбленного с завоеванием Кубка Америки.
Обновлено в 15:45
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 18:23
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55