Футбол

Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»Спорт-Экспресс 12:48

"Тоттенхэм" объявил о продлени контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом. Новые соглашения игроков рассчитаны до 2024 года. 26-летний Дэвис выступает в составе "Тоттенхэма" с 2014 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» продлил контракты с Уинксом и Дэвисом

Sport24.ru13:09

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с Дэвисом и Уинксом

Чемпионат13:50

Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

Евро-футбол.ру13:21

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов Дэвиса и Уинкса

Sports.ru13:25

Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»

Спорт-Экспресс12:48

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Sportbox.RUвчера в 06:43

Дэвис близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом»

Матч ТВвчера в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением

Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика

В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика

Спикер Госдумы сформулировал пять задач межпарламентского диалога

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сформулировал пять задач межпарламентского диалога, в их числе — большие возможности межпарламентского сотрудничества в совместном противодействии глобальным угрозам.
Обновлено в 17:00
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Транспорт

В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа

Обновлено в 17:47
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли

Обновлено в 17:59
Игры

Синдел появится в Mortal Kombat 11

В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Кино

Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Технологии

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

ОЗХО заявила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представил в ООН доклад, в котором говорится о том, что Сирия уничтожила все 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме оскорбил Путина

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, находящиеся за гранью добра и зла, высказал телеведущий Георгий Габуния 7 июля в эфире передачи «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2».
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе

Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Политика

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол

Девушка Дани Алвеса эмоционально поздравила игрока с победой в Кубке Америки

Жоана Санс, девушка капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, поздравила своего возлюбленного с завоеванием Кубка Америки.
Обновлено в 15:45
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 18:23
Политика

Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne

Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Харри Уинкс
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное