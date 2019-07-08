"Тоттенхэм" объявил о продлени контрактов с защитником Беном Дэвисом и полузащитником Харри Уинксом. Новые соглашения игроков рассчитаны до 2024 года. 26-летний Дэвис выступает в составе "Тоттенхэма" с 2014 года.

Дэвис и Уинкс продлили контракт с «Тоттенхэмом»

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