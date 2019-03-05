Футбол
Дэвис: «Прекрасно знаем, на что способна „Боруссия“»Soccer.ru вчера в 13:08
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
В первой игре «Тоттенхэм» победил со счетом 3:0. Мы играли с «Боруссией» ранее. Знаем, на что способна эта команда. Мы помним результат первого матча.
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Шаткое преимущество «Реала», «Юве» на грани и равные шансы «Ливерпуля» и «Баварии»
LiveSport.ruвчера в 16:42
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Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре
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