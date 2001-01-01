Футбол
Дэвис: «Прекрасно знаем, на что способна „Боруссия“»Soccer.ru 13:08
В первой игре «Тоттенхэм» победил со счетом 3:0. Мы играли с «Боруссией» ранее. Знаем, на что способна эта команда. Мы помним результат первого матча.
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Политика
Трамп продлил санкции в отношении России из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Обновлено в 13:31
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Обновлено в 12:10
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий не получил вызов в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника Ярослава Ракицкого, не так давно сменившего донецкий «Шахтёр» на санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:01
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Политика
СБУ признала установку прослушки на крыше офиса шоумена Зеленского
Ранее МВД Украины сообщило, что на крыше здания, где расположен офис одного из кандидатов на пост президента Украины, шоумена Владимира Зеленского, обнаружили прослушивающее устройство.
Обновлено в 13:00
Общество
Шнуров поддержал оскорбившего жителей хрущевок чиновника
Обновлено в 07:15
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Эксперты «АльфаСтрахования» назвали самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:00
Экономика
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.
Обновлено в 12:35
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
Обновлено в 10:44
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Общество
Чулпан Хаматова поблагодарила Горбачева за развал СССР
Обновлено в 10:03
Баскетбол
«Химки» в овертайме обыграли ЦСКА
"Химки" выиграли у ЦСКА (73:72 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:26
Политика
Тереза Мэй посетила Солсбери в годовщину инцидента со Скрипалями
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:48
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Политика
Российский посол ответил на обвинения британских СМИ в «шпионаже»
Посол России в Великобритании Александр Яковенко ответил на обвинения британских СМИ в "шпионаже", отметив, что эту информацию журналисты Mail on Sunday могли сами проверить и убедиться в ее ложности "в одну минуту".
Обновлено в 12:31
Происшествия
Майор Брянского УФСИН за убийство зэка осужден на 12 лет
По приговору суда офицер УФСИН получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Обновлено в 12:30
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
Обновлено в 09:23
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2018 году снизилась на 75%
Объем чистой прибыли группы "Аэрофлот" по МСФО сократился до 5,71 млрд руб. на фоне роста расходов по итогам 2018 г.
Обновлено в 11:56
Политика
Демократы начали официальное расследование действий Трампа
Американский юридический комитет палаты представителей, который контролируется демократами, начал расширенное расследование в отношении президента Дональда Трампа.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Жительница Башкирии, которой перелом лечили шваброй, скончалась
Жительница Башкирии, которой при переломе шейки бедра примотали к ноге вместо шины швабру, в момент выписки из медицинского учреждения скончалась.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Финансируемых WWF силовиков обвинили в изнасилованиях и убийствах
Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует военные формирования в странах Африки и Азии для борьбы с браконьерами, которых пытают и расстреливают, утверждают американские СМИ.
Обновлено в 11:10
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге
По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.
Обновлено в 13:47