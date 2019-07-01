Футбол

Дэнни Роуз может стать игроком «Ювентуса»Евро-футбол.ру 05:39

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может перебраться в чемпионат Италии. По информации Daily Mirror, главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть англичанина в стане туринского клуба.
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