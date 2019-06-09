Футбол

Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»Спорт-Экспресс 02:39

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз не уверен, что останется в клубе. Футболист не исключает, что проигранный "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов может стать его последним матчем в футболке "шпор".
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Роуз заявил, что может покинуть «Тоттенхэм»

ТАССвчера в 17:26

Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс02:39

Роуз готов покинуть «Тоттенхэм»

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Sport24.ruвчера в 23:52

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Матч ТВ02:58

Роуз: «Не секрет, что я могу покинуть „Тоттенхэм“»

Евро-футбол.рувчера в 16:28

Роуз хочет покинуть «Тоттенхэм»

Газета.Ruвчера в 15:28
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Английский футболист, защитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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