Футбол
Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»Спорт-Экспресс 02:39
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз не уверен, что останется в клубе. Футболист не исключает, что проигранный "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов может стать его последним матчем в футболке "шпор".
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ЖКХ
Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей
Обновлено в 07:37
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
Обновлено в 08:52
Космос
Ученые исследовали поведение кислоты в космосе
Научные сотрудники из Рурского университета исследовали поведение кислоты в космосе.
Обновлено в 06:38
Политика
Партия «Батькивщина» назвала первую пятерку своего списка на выборах
В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 04:45
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Общество
Оренбургские школьники получили первые результаты ЕГЭ
Завершилась обработка результатов ЕГЭ 2019 года по географии, литературе и математике базового уровня.
Обновлено в 07:31
Игры
Что Bethesda показала на конференции к E3 2019
The Elder Scrolls: Blades Мобильная игра Bethesda получила новый контент.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике
В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья
Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике
51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Космос
Стартовые комплексы «Восточного» и «Байконура» застрахуют на 16 млрд рублей
"Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) объявил конкурс на страхование стартовых комплексов на космодроме "Байконур" (Казахстан) и наземного стартового комплекса, находящегося на космодроме "Восточный", на общую сумму 16 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок.
Обновлено в 06:17
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Игры
Джордж Мартин и FromSoftware работают над игрой Elden Ring
Японская игровая студия From Software и американский писатель-фантаст Джордж Мартин работают над игрой Elden Ring.
Обновлено в 03:47
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.
Обновлено в 08:55
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32