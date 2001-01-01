Футбол
Дэнни Роуз может покинуть «Тоттенхэм»Спорт-Экспресс 02:39
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз не уверен, что останется в клубе. Футболист не исключает, что проигранный "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов может стать его последним матчем в футболке "шпор".
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Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП
Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Здоровье
Москвичам дали рекомендации перед отпуском
От переживаний и нервных потрясений спасут растительные настойки — пустырника и валерианы.
Обновлено в 02:50
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Теннис
Победительница «Ролан Гаррос» Барти заняла второе место в рейтинге WTA
Австралийка Эшли Барти поднялась с восьмой строчки турнирной таблицы на вторую.
Обновлено в 02:22
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин призвал искать альтернативы конфронтации
Мир подошел к опасной черте и нужны конструктивные решения острых проблем.
Обновлено в 04:00
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Правительство разрешило МФЦ принимать наличные
Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению региональных властей принимать в многофункциональных центрах наличные от заявителей.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Число отличников ЕГЭ по литературе и географии выросло в Забайкалье
В пресс-службе уточнили, что 22 выпускника Забайкалья получили за ЕГЭ по литературе выше 81 балла, а семь школьников стали высокобалльниками за ЕГЭ по географии.
Обновлено в 00:59
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено 08 июня в 21:12
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Петербурге пассажиров автобуса обдало сверху «кипятком»
"В автобусе по маршруту 3 неожиданно кипяток сверху на людей полился, никто не пострадал, стояла коляска с малышом, хорошо, что верх был закрыт", - сообщили пассажиры автобуса.
Обновлено в 03:17
Политика
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено вчера в 23:47