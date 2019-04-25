Дэниел Крейг и Рами Малек сыграют в новом фильме про Джеймса БондаКоммерсантъ 13:10

Какую именно роль исполнит актер, пока неизвестно. «Я с нетерпением жду того, чтобы присоединиться к актерскому составу и команде»,-- отметил господин Малек в видеообращении. Выход 25-го фильма бондианы намечен на ноябрь 2019 год, его режиссером станет Кэри Фукунага.

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