Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса БондаRuNews24.ru 15:17
В новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет рами Малек. Неизвестно, в каком амплуа он выступит, однако ходят слухи, что он выступит главным антагонистом. «Я постараюсь, чтобы мистеру Бонду было непросто», – сообщил Малек.
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Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
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В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
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Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
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Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
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