Футбол
Дэниэл Джеймс пройдет медосмотр в «МЮ»Еженедельник Футбол 04:22
Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс сменит клубную прописку. Он продолжит свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, сегодня игрок валлийского происхождения пройдет медосмотр перед завершением трансфера.
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Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения
Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Политика
Главы западных стран почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных государств — членов антигитлеровской коалиции почтили память военнослужащих, погибших 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандии.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Сечин предрек отказ от угля и атомной энергии
Как пояснил глава «Роснефти», чьи слова приводит ТАСС, природный газ в обозримом будущем придет на смену не только углю, но и атомной энергии.
Обновлено в 04:30
Хоккей
ЧМ по хоккею в Петербурге обойдется в 1,2 млрд рублей
Проведение Чемпионата мира по футболу в Петербурге в 2023 году обойдется в 1.2 млрд рублей.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Кино
Канал NBC снимет сериал по книге автора «Кода да Винчи»
Канал NBC снимет сериал «Утраченный символ» в основу которого ляжет одноимённый роман писателя Дэна Брауна.
Обновлено в 05:04
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Футбол
Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым
По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 06:43
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00