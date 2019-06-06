Футбол

Дэниэл Джеймс пройдет медосмотр в «МЮ»Еженедельник Футбол 04:22

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс сменит клубную прописку. Он продолжит свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, сегодня игрок валлийского происхождения пройдет медосмотр перед завершением трансфера.
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В Англии сообщили о скором переходе Дэниэла Джеймса в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru05:31

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Джеймс сегодня пройдет медобследование для «Ман Юнайтед»

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СМИ: Полузащитник «Суонси» близок к переходу в «МЮ»

Матч ТВ04:07

СМИ: Джеймс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:56

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Sports.ru03:37
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