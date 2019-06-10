Футбол

Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»Все про Спорт ру 10 июня в 13:40

Игрок полузащиты «Суонси» Дэниэл Джеймс переходит в «Манчестер Юнайтед». Джеймс уже прошел медицинское обследование и договорился с ним об условиях личного контракта, а с клубом о трансфере.
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