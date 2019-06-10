Футбол
Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»Все про Спорт ру 10 июня в 13:40
Игрок полузащиты «Суонси» Дэниэл Джеймс переходит в «Манчестер Юнайтед». Джеймс уже прошел медицинское обследование и договорился с ним об условиях личного контракта, а с клубом о трансфере.
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Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Авто
Американцы сделали трейлер с бензопилой
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пожарные спасли семь человек в Комсомольске-на-Амуре
Самостоятельно из дома вышли 30 человек. Еще семерых, включая четверых детей, вывели пожарные с помощью спасательных устройств.
Обновлено в 20:17
Футбол
«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно
"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt.
Обновлено в 18:55
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Обновлено в 20:06
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Трамп собрался отправить в Польшу две тысячи военных США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продаст Польше много F-35, писал News.ru.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Политика
Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты
Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 10:30
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Транспорт
Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес
Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка.
Обновлено в 18:02
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла
Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 10:27
Экономика
Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис
Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Экономика
Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира
Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов
Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 20:31
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57