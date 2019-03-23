Политика
Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%Московский Комсомолец 13:54
Острую нехватку необходимых медикаментов и расходных материалов зафиксировали в Венесуэле. Об этом сообщает исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Футбол
СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу
О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Культура
Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы
По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество
Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Культура
Тверские реставраторы откроют свои мастерские для посетителей
На 29 марта намечены встречи с реставраторами. Специалисты в императорском дворце расскажут о восстановлении масляной и темперной живописи.
Обновлено в 11:47
Политика
Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой
Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Баскетбол
«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро
«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии
Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ
В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району, за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
Обновлено в 19:16
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.
Обновлено в 20:51
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50