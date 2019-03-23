Политика

Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%Московский Комсомолец 13:54

Острую нехватку необходимых медикаментов и расходных материалов зафиксировали в Венесуэле. Об этом сообщает исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарств

Коммерсантъ21:08

Оппозиция: Венесуэла страдает от дефицита лекарств

Красная весна15:44

Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%

Московский Комсомолец13:54

Венесуэла страдает от нехватки лекарств

News.ru13:28

В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%

ТАСС13:24
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

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Футбол

СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста

Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Руслан Проскуров сыграл свадьбу

О личной жизни шоумен не распространялся, но накануне стало известно, что они с возлюбленной сыграли свадьбу.
Обновлено в 07:32
Культура

Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы

По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество

Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:35
Культура

Тверские реставраторы откроют свои мастерские для посетителей

На 29 марта намечены встречи с реставраторами. Специалисты в императорском дворце расскажут о восстановлении масляной и темперной живописи.
Обновлено в 11:47
Политика

Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой

Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Гаджеты

Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT

Обновлено в 15:13
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
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Баскетбол

«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии

Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Происшествия

В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ

В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району, за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
Обновлено в 19:16
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Политика

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Почти 90 человек госпитализированы после отравления в Хасавюрте

Обновлено в 08:16
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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