Политика

Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%Московский Комсомолец 13:54

Острую нехватку необходимых медикаментов и расходных материалов зафиксировали в Венесуэле. Об этом сообщает исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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Оппозиция: Венесуэла страдает от дефицита лекарств

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ТАСС13:24

Венесуэла страдает от нехватки лекарств

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Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%

Московский Комсомолец13:54
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Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
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Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях

Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено в 10:25
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
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Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки.
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Происшествия

Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

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Политика

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Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
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Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика

Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
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Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Экономика

Турция начала расследование в отношении JP Morgan Chase

Турецкий Совет по рынкам и капиталам начал расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase.
Обновлено в 14:59
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
Обновлено в 13:53
Общество

Гороскоп на 24 марта 2019 года

В первой половине дня ваше настроение во многом определит отдых, творчество, общение с близкими людьми.
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Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Обновлено в 16:21
Общество

Здание завода «Петмол» в Петербурге сносят

В Петербурге сносят здание молокозавода "Петмол" в Петербурге, на его месте планируют построить жилой комплекс.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире

Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину

Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.
Обновлено в 14:03
Общество

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
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Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
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Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши заболели накануне матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Латвии.
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Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
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8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

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Культура

Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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