Политика

Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%Московский Комсомолец вчера в 13:54

Острую нехватку необходимых медикаментов и расходных материалов зафиксировали в Венесуэле. Об этом сообщает исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%

ТАССвчера в 13:24

Экономическая блокада и санкции США привели к нехватке 85% лекарств в Венесуэле

Царьград02:26

Венесуэла испытывает 85%-й дефицит лекарств

Коммерсантъвчера в 21:08

Оппозиция: Венесуэла страдает от дефицита лекарств

Красная веснавчера в 15:44

Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%

Московский Комсомолецвчера в 13:54

Венесуэла страдает от нехватки лекарств

News.ruвчера в 13:28

В Венесуэле серьёзно не хватает лекарств, признали в национальной федерации работников сферы здравоохранения

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Космос

Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера

На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Томь — Мордовия 1:0

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».
Обновлено в 05:53
Происшествия

Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Политика

Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде

Обновлено вчера в 13:49
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Руководитель исполкома Балтасинского района Республики Татарстан Айдар Хайрутдинов распорядился запретить работникам бюджетных организаций заряжать телефоны на работе.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе

Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Обновлено в 01:31
Спорт

Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт

Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае

На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
Футбол

На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»

Как сообщает Аирааlва, по ходу матча болельщики "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
Обновлено вчера в 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное