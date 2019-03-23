Политика
Дефицит лекарств в Венесуэле превысил 85%Московский Комсомолец вчера в 13:54
Острую нехватку необходимых медикаментов и расходных материалов зафиксировали в Венесуэле. Об этом сообщает исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано.
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Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома
Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Томь — Мордовия 1:0
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».
Обновлено в 05:53
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Политика
Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде
Обновлено вчера в 13:49
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Руководитель исполкома Балтасинского района Республики Татарстан Айдар Хайрутдинов распорядился запретить работникам бюджетных организаций заряжать телефоны на работе.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе
Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Обновлено в 01:31
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным
Актер Станислав Садальский назвал шоумена Максима Галкина бездарным и добавил, что Галкин ведет на телевидении такие же бездарные шоу, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
Футбол
На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»
Как сообщает Аирааlва, по ходу матча болельщики "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
Обновлено вчера в 19:20