Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четвертьИзвестия 17:01

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

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