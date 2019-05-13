Экономика
Дефицит бюджета США за семь месяцев фингода подскочил на 38%Интерфакс 01:23
Повышение дефицита в текущем фингоду частично обусловлено смещением дат ряда поступлений и выплат. С учетом календарного фактора он вырос менее значительно - на 23%. Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $897 млрд, или 4,2% ВВП.
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Вестник золотопромышленникавчера в 23:15
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