Финансы

Дефицит бюджета США при Трампе достигнет $1 трлнТелеканал 360° 13:30

Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в следующем финансовом году превысит триллион долларов. Пессимистичные прогнозы эксперты связали с бюджетной сделкой между президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
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