Финансы
Дефицит бюджета США при Трампе достигнет $1 трлнТелеканал 360° 13:30
Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в следующем финансовом году превысит триллион долларов. Пессимистичные прогнозы эксперты связали с бюджетной сделкой между президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кононов оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 17:15
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:22
Театры
Диденко рассказал о постановке «Нормы» по роману Сорокина
Режиссер Максим Диденко рассказал о планах поставить спектакль «Норма» по одноименному роману писателя Владимира Сорокина.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала редкое фото с подросшим сыном Никитой
Что касается Никиты, то у него есть старший единоутробный брат Александр – сын Булановой от продюсера Николая Тагрина.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Петербурге возросла площадь пожара в складском здании
Площадь пожара в административно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до 2 тысяч квадратных метров, рухнули перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:44
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Обновлено в 08:53
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Четверо пострадали в результате стрельбы в центре Лос-Анджелеса
Не менее четырех человек пострадали. По данным телеканала, стрельба открыла неизвестная женщина.
Обновлено в 16:30
Авто
АвтоВАЗ создал в прошлом приемника «Оки»
Отечественный АвтоВАЗ в прошлом создал модель ВАЗ-1111-05, которая должна была стать приемником «Оки», однако в итоге ее так и не пустили «в серию».
Обновлено в 06:50
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 19:12
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Авто
Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70
Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга
Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ.
Обновлено в 07:42