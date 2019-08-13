Финансы

Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 годаИзвестия вчера в 22:34

Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада американского министерства финансов.
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