Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада американского министерства финансов.

Экономика Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.

Армия и оружие Под Ростовом отыскали редкий танк В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.

Наука Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.

Происшествия Россиянка пыталась попасть в Китай в набитых золотом кроссовках Десять небольших слитков золота общим весом около двух килограммов обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск под стельками кроссовок россиянки, выезжающей в Китай.

Армия и оружие Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Общество В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.

Общество В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.

Наука В Гренландии найдена акула возрастом более 500 лет Ученые обнаружили в Гренландии акулу, которой по их информации более 500 лет. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Общество Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, которого незаконно призвали в армию, из-за чего он был вынужден уволиться с работы, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Финансы Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Здоровье Минздрав назвал регионы-лидеры по количеству детей с ожирением Согласно отчету ведомства, в 2018 году количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось на пять процентов.

Общество В Сети раскритиковали подружек невесты за неуместные платья Пользователи Сети посчитали неуместными платья, которые две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги, пишет Mirror.

Общество Синоптики Гидрометцентра предупредили о похолодании в России ниже нуля Ночные заморозки до –2 градусов ожидаются в ближайшие дни в России.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.