Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 годаИзвестия вчера в 22:34
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада американского министерства финансов.
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Дефицит бюджета США за 10 месяцев превысил показатель за весь прошлый год
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