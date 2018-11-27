Технологии
Дефект на стартовом столе космодрома Восточный устранили в октябре
Дефект на стартовом столе космодрома Восточный устранили в октябреИзвестия07:18
На стартовом комплексе космодрома Восточный действительно были критические нарушения деформационного шва, но их удалось устранить еще в октябре текущего года. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Известия07:18
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с чего всё началось
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенного на портале госзакупок.РБК05:40
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