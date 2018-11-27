с чего всё началось

На стартовом комплексе космодрома Восточный действительно были критические нарушения деформационного шва, но их удалось устранить еще в октябре текущего года. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Дефект на стартовом столе космодрома Восточный устранили в октябре

Гаджеты Гаджеты Samsung Galaxy S10 Plus побил рекорд AnTuTu среди Android-смартфонов В тесте на производительность была модель с процессором Exynos 9820, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а это значит, что такая конфигурация Samsung Galaxy S10 Plus является средней, так как у новинки будут и более мощные версии с 12 ГБ оперативной памяти.

Технологии Технологии Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником Компания Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишет газета "Ведомости".

Гаджеты Гаджеты McLaren и OnePlus объявили о начале сотрудничества В McLaren объявили о подписании контракта с китайским производителем смартфонов, компанией OnePlus.

Гаджеты Гаджеты Компания Ulefone показала бюджетный смартфон S10 Pro за 100 долларов Китайский производитель электроники Ulefone, который только набирает популярность на российском рынке, представил очередной «бюджетный» смартфон S10 Pro, который, как ожидается, не разочарует своих будущих владельцев.

Игры Игры В отношении игровой компании Bethesda планируют начать расследование Юридическая компания Migliaccio & Rathod LLP на своём официальном сайте опубликовала заявление о том, что проведёт расследование в отношении «обманной торговой практики» компании Bethesda.

Гаджеты Гаджеты Монополию Apple на приложения для iOS в App Store могут отменить В коллективном иске, поданном пользователями iPhone, утверждается, что Apple незаконно монополизировала дистрибуцию приложений в App Store и, пользуясь этим, завышает стоимость приложений.

Гаджеты Гаджеты Fortnite показала 60 FPS на последних версиях iPhone Производители смогли достичь 60 FPS, при этом показатель оказался намного выше, чем у конкурентов iPhone.

Технологии Технологии Winstrike запускает сеть киберспортивных клубов

Технологии Технологии Amazon за пять дней приняла заказы на рекордные 180 млн покупок Американская компания онлайн-торговли Amazon сообщила, что за пять дней приняла заказы на 180 млн покупок, установив свой новый рекорд.

Интернет Интернет Google добавил хештеги в отзывы в Картах и My Business В отзывы о компаниях в Google Картах и в локальном Поиске теперь можно добавлять кликабельные хештэги.

Интернет Интернет Artezio: Мессенджер Signal является самым безопасным для пользователей Самым безопасным, по версии Artezio, является мессенджер Signal. На втором месте идет Wickr, а третье досталось Telegram.

Интернет Интернет Amazon открыл доступ к бесплатным курсам по машинному обучению Amazon открыл для всех желающих доступ к курсам машинного обучения, которые используются для подготовки собственных разработчиков компании.

Технологии Технологии Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки Как сообщает директор «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса Александр Моисеев, в автомобиле расположено множество микропроцессоров, которые могут быть подвергнуты кибернетической атаке.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor 8X скоро получит Android 9.0 Pie Источники сообщают о том, что большой смартфон Honor 8X в скором времени получит обновление прошивки на базе операционной системы Android 9.0 Pie.