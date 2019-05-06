Дедолларизация внешней торговли РФ изменит мировую экономикуЭкономика сегодня 09:06

Доллар теперь играет меньшую роль в российской экономике Напомним, что эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет действия режима западных санкций наша страна сократила общий объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов.

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Армия и оружие В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.

Политика Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».

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