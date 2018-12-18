Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове
Газета.Ru
09:02

В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста. Выступавшему пожилому мужчине стало плохо, он пожаловался на сильную боль в груди.
Газета.Ru09:02

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«Дед Мороз» умер на утреннике в детском саду в Кемерово (версия 2)

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
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