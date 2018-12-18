В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста. Выступавшему пожилому мужчине стало плохо, он пожаловался на сильную боль в груди.

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Происшествия Происшествия Суд оставил в СИЗО футболистов Мамаева и Кокорина

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге аварийно сел летевший из Таиланда самолет

Происшествия Происшествия В Перми напавшего на школу подростка осудили почти на 10 лет Напомним, что 15 января этого года два подростка с ножами напали на учеников школы.

Происшествия Происшествия Подросток госпитализирован после драки в школе в Москве Подросток госпитализирован после избиения в школе, расположенной в Пресненском районе Москвы.

Происшествия Происшествия Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.

Происшествия Происшествия ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством Как сказано в постановлении пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения не является основанием для признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание.

Происшествия Происшествия В Калуге в мусорном баке нашли младенца Прохожий в 13-градусный мороз нашел в мусорном баке в Калуге сверток с новорожденной девочкой, сообщает во вторник управление МВД по региону.

Происшествия Происшествия Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки «Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.

Происшествия Происшествия В Оренбургской области тигр напал на сотрудника цирка Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в город Орск приехал на гастроли цирк. (Шла уборка территории), цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Происшествия Происшествия Около 20 человек госпитализированы в Ростовской области с отравлением «На сегодняшнее время в инфекционные отделения госпитализированы 13 детей в возрасте от 1 до 14 лет и 13 взрослых жителей города Шахты, несколько человек от госпитализации отказались», — говорится в сообщении городской администрации.

Происшествия Происшествия В Кузбассе горит торговый центр В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".