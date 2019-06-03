Футбол
Деcять футболистов покинули «Енисей»Sportbox.RU вчера в 11:56
Деcять футболистов покинули «Енисей» по окончанию сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
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Политика
Помпео призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения МН17
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует в расследовании крушения в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке
Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено вчера в 11:03
Интернет
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Матвиенко прокомментировала новые правила украинского языка
Валентина Матвиенко отреагировала на новые правила в Украинском языке, согласно которым у русских фамилий теперь меняется окончание.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятую игру команды проведут в Бостоне 6 июня.
Обновлено в 00:21
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Новейший боевой робот «Паладин» на базе БМП-3 представят на форуме «Армия-2019»
ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") представит робототехнический комплекс "Паладин" на шасси БМП-3 на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Обновлено в 00:19
Наука
В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита
В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы
«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад
Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским «Авангардом»
В заключение Military Watch пишет, что если даже с перехватом северокорейских ракет у ПРО США могут возникнуть проблемы, то с противостоянием новейшим российские гиперзвуковым ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват "близятся к нулю".
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Екатеринбуржцы предложили более 11 тысяч мест для строительства храма
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм вместе с супругой и детьми активно отдыхают в Майами
Вся семья Дэвида и Виктории Бекхем, включая старшего, 20-летнего сына Бруклина Джозефа, активно отдыхает в Майами, катаясь на яхте и гидроцикле, наблюдая за плавающими в озере крокодилами и уделяя время рыбалке.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55