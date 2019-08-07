Футбол

Азар забил дебютный гол за «Реал»Евро-футбол.ру 14:47

Мадридский "Реал" проводит предсезонный матч с австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург". В этом спарринге новичок испанского гранда Эден Азар отметился дебютным голом после сольного прохода вдоль линии штрафной и плотного удара в дальний угол. Напомним, что "Реал" заплатил за бельгийца 100 млн евро.
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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