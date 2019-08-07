Футбол

Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»РИА Новости 15:16

Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Азара принес «Реалу» победу над «Зальцбургом»

Спорт-Экспресс15:03

Дебютный гол Азара помог «Реалу» обыграть «Зальцбург»

Матч ТВ15:00

«Реал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче благодаря голу Азара

Чемпионат14:53

Азар забил первый гол за «Реал». Хотя он все еще с лишним весом и без номера

Sport24.ru16:25

Товарищеский матч. «Реал» победил «Ред Булл» (1:0) благодаря дебютному голу Азара

Sports.ru11:35

«Зальцбург» – «Реал» Мадрид: прогноз на футбол от bados

Legalbet05:32

«Зальцбург» - «Реал» Мадрид: чего ждать от матча?

Все про Спорт ру01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
Политика

Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»

Обновлено в 17:49
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Греции

Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено в 20:08
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Уотфорд» претендует на Уэлбека

Обновлено в 05:46
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 3 человек подростков нашли мертвыми в Канаде

Обновлено в 20:49
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Политика

В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС

Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено в 06:29
Политика

Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке

Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Происшествия

В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом

Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Наука

Для зарождения жизни может быть достаточно воды и синильной кислоты

Обновлено в 12:18
Происшествия

В Кузбассе жестоко избили кемеровского правозащитника

В Кузбассе злоумышленники жестоко избили популярного правозащитника, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:12
Наука

Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году

Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Технологии

Всего 27% опрошенных россиян использует технологии «умного дома»

Наиболее известными разработчиками систем «умного дома» являются Xiaomi (74%), Google (39%) и Amazon (25%).
Обновлено в 20:56
Общество

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено в 19:01
Экономика

Цифровой запаса: найден новый способ защитить банки от санкций

Резервный центр требуется для того, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Культура

Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего

В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Политика

Мадуро призывает провести 10 августа всемирную акцию против Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает всех принять участие во всемирной акции протеста против американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 20:17
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин проинформирован о событиях в Киргизии

Обновлено в 11:57
Спорт

Тренер сборной России по волейболу извинился после обвинений в расизме

Обновлено в 11:57
Наука

Общение с друзьями снижает риск развития деменции

Ученые пришли к выводу, что, если человек общается с другими людьми в возрасте 60 лет, это снижает риск развития деменции, сообщает портал ferra.ru.
Обновлено в 13:44
ЖКХ

В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания

Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное