Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала".

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