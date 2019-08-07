Футбол
Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»РИА Новости 15:16
Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
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