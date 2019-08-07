Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала".

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Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

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