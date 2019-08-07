Футбол

Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»РИА Новости 15:16

Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Реала".
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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