Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports. В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "аристократы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Это поражение стало самым серьезным в карьере наставника.

Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 года

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