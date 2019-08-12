Футбол
Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 годаГазета.Ru 20:51
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
|18′
|36′
Курт Зума
Джесси Лингард
|48′
|53′
Жоржиньо
|57′
Тэмми Абрахам
|58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
|65′
|66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
|67′
Виктор Линделеф
|69′
|73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
|74′
Антони Марсьяль
|80′
Дэниел Джеймс
|81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
|86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|86′
|90′
Н'Голо Канте
|44%
|Владение мячом
|56%
|80%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|14
|15
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Мата
6
Погба
21
Джеймс
39
Мактомини
26
Гринвуд
9
Марсьяль
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
11
Педро
7
Канте
19
Маунт
17
Ковачич
22
Пулишич
18
Жиру
Челси
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports. В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "аристократы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Это поражение стало самым серьезным в карьере наставника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Наука
Из чернобыльской воды изготовили водку ученые
Обновлено 09 августа в 02:20
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка
Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 20:59
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Космос
Мертвые планеты могут посылать сигналы в космос
Исследователи утверждают, что мертвые планеты посылают сигналы через космос, которые мы можем поймать на Земле.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде.
Обновлено в 06:48
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Экономика
Доля среднего класса в Новосибирской области едва превысила 10% от населения
Аналитики «РИА Рейтинг» составили список регионов России по доле среднего класса — Новосибирская область заняла 30 место из 85-ти.
Обновлено в 20:59
Наука
В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений
У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
Обновлено 09 августа в 07:21
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Великобритания после Brexit задействует «поправку Магнитского»
Как сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на нового главу МИД Великобритании Доминика Рааба, после Brexit к закону о санкциях добавится «поправка Магнитского».
Обновлено в 09:57
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР
Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43