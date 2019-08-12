Футбол

Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 годаГазета.Ru 20:51

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports. В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "аристократы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Это поражение стало самым серьезным в карьере наставника.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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