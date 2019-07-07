Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видеоLenta.ru 15:05
Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
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Политика
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В финале Кубка КОНКАКАФ Мексика встречается с США. Кубок КОНКАКАФ Финал ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
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В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
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Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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