Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!» Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Политика Россия проведет телемост с Украиной Россия и Украина планируют провести телемост. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Экономика Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Общество Зона отдыха появится на берегу Яузы Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.

Футбол Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Транспорт Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.

Политика СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Происшествия В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.

Здоровье Депутаты Госдумы оценили развитие сахалинского здравоохранения На встрече с врио главы региона Валерием Лимаренко парламентарии отметили ряд позитивных изменений в сфере островного здравоохранения.

Политика Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжения о назначении руководителей трех региональных министерств - Минэкономразвития, Минздрава и министерства ЖКХ.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Наука В Китае обнаружили древние деформированные черепа Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".