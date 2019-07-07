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Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видеоLenta.ru вчера в 15:05
Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
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Музыканта С.Троицкого не допустили на борт самолета в Жуковском из-за неадекватного поведения
Агентство Москвавчера в 13:25
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