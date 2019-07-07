Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видеоLenta.ru вчера в 15:05

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
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Дебош «Паука» в аэропорту попал на видео

Газета.Ruвчера в 18:52

Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту

РБКвчера в 16:06

Музыканта С.Троицкого не допустили на борт самолета в Жуковском из-за неадекватного поведения

Агентство Москвавчера в 13:25

Пьяный «Паук» Троицкий устроил дебош в аэропорту

Вести.Ruвчера в 14:45

Лидера «Коррозии металла» не пустили в самолет из-за дебоша в аэропорту

РИА Новостивчера в 13:56

Музыканта Сергея Троицкого из-за хулиганства задержали в аэропорту Жуковский

ТАССвчера в 15:12

В «Уральских авиалиниях» прокомментировали пьяный дебош Сергея «Паука» Троицкого

РЕН ТВвчера в 14:03
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Советский и российский музыкант, создатель и лидер трэш-метал группы «Коррозия Металла», автор музыки и песен, писатель, художник, продюсер контркультурных СМИ: журнал и телешоу «Железный Марш», шоумен, музыкальный продюсер, общественно-политический деятель.
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