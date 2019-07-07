Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видеоLenta.ru 15:05
Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого отказались пускать в самолет из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
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Лидера музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого не пустили в самолет, выполнявший рейс из подмосковного Жуковского, из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".РИА Новости13:56
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