Политика
Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести ТимошенкоГазета.Ru 15:52
Бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, проигравшая в первом туре президентских выборов, может быть модератором дебатов между конкурентами за пост главы государства – Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром голосования, назначенного на 21 апреля, сообщили в штабе партии "Батькивщина".
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