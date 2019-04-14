Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершилисьНародные новости 08:22

Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились в Киеве в национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля. Действующий глава государства выступал один, Зеленский не пришел. Порошенко заявлял, что будет ждать его до трех часов дня.
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Одинокий дЕбатант. Александр Зубченко

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В центре Киева собираются сторонники Порошенко

Газета.Ru06:48

Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» завершились

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Порошенко пообещал звать Зеленского на дебаты каждый день

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Порошенко: Жду Зеленского на дебаты в любой из оставшихся дней

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Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Комсомольская правдавчера в 01:00
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Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

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Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

Обновлено в 13:24
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Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

Обновлено в 11:31
Происшествия

Торговый центр в Гатчине эвакуировали из-за задымившегося iPhone 7plus

Причиной эвакуации Торгового центра «Кубус» в Гатчине стал задымившийся iPhone 7plus.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»

Под «городами-убежищами» понимаются административные образования в США, власти которых наперекор руководству государства отказываются выдавать нелегалов для депортации.
Обновлено в 12:44
Культура

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 18:59
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Культура

Ушел из жизни скульптор Анатолий Дема

В Санкт-Петербурге скончался 81-летний скульптор, народный художник России Анатолий Дёма.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети

Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
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В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
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Автомобиль Анфисы Чеховой эвакуировали из-за неправильной парковки

Обновлено в 12:08
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Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Происшествия

ФСБ провела в Тюмени контртеррористическую операцию

Вечером в пятницу, 12 апреля, в Тюмени ФСБ проводила контртеррористическую операцию по нейтрализации членов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено 12 апреля в 15:38
Общество

«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций

В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 04:21
Игры

Twitch выпустил свою первую игру

Стриминговый сервис Twitch выпустил свою первую видеоигру под названием Twitch Sings. Из названия можно понять, что в ней нужно петь.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения

На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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